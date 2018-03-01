Сын экс-посла Кыргызстана в США задержан за контрабанду оружия в Чечню

100 единиц огнестрельного оружия было замаскировано под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений.

Двое граждан Кыргызстана — 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов – задержаны в США по обвинению в контрабанде оружия в Чечню. Об этом сообщают американские СМИ, передает Knews.kg.

По данным сайта WJLA.com, задержанных обвиняют в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.

Согласно материалам уголовного дела, кыргызстанцы, проживающие в Александрии (штат Вирджиния), приобрели более 100 единиц огнестрельного оружия и пытались отправить товар в Чечню без лицензии, используя поддельные документы. Оружие они замаскировали под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений. Известно, что посылки в Чечню кыргызстанцы отправляли почти ежедневно.

Сегодня, 1 марта, суд вынесет решение относительно ареста молодых людей. Если вина Сыдыкова и Резванова будет доказана, кыргызстанцам грозит тюремное заключение сроком на 20 лет.

Отметим также, что один из задержанных — 28-летний Тенгиз Сыдыков – является сыном экс-посла Кыргызстана в Соединенных Штатах Америки Замиры Сыдыковой, которая ныне проживает в Бишкеке и руководит оппозиционным изданием «Республика».

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