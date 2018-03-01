В Женеву едет особое купе Lexus RC 300h F Sport Black Edition

Эксклюзивный автомобиль сделает свой публичный дебют на Женевском мотор-шоу 2018 года.

На опубликованных фотографиях показано гибридное спортивное купе Lexus RC 300h F Sport Black Edition в эксклюзивном цвете Graphite Black. Но, в компании рассказали, что модель может быть окрашены во все доступные для обычного купе цвета.

Благодаря обширному «лечению» тёмных оттенков, купе Lexus RC 300h F Sport Black Edition получает ещё более привлекательный внешний вид. В пресс-центре японского бренда сообщили, что машина в таком исполнении поступит в продажу с 1 мая 2018 года (в Великобритании).

Причём на старте продаж автомобиль будет предложен только в оттенке Graphite Black с набором уникальных 19-дюймовых чёрных «катков». Кроме этого в оснащение машины входит чёрная хромированная решётка радиатора и тонированная светотехника.

Кроме этого «черное» купе Lexus RC 300h F Sport Black Edition получило некоторые изменения в оформлении интерьера. Например, кресла и рулевое колесо обшиты чёрной кожей. Также имеется контрастная оранжевая строчка. К слову, даже деревянные поверхности выполнены в тёмном!

Уже в базовом исполнении особое купе Lexus RC 300h F Sport Black Edition будет поставляться с обширным списком оборудования. В частности, в арсенале машины значится акустика Mark Levinson, информационно-развлекательная система с 10,3-дюймовым монитором, люк в крыше, светодиодная оптика, комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ и многое другое.

Купе Lexus RC 300h F Sport Black Edition питается от обычной гибридной силовой установки, в состав которой входит 2,5-литровый ДВС и электромотор. Суммарная отдача – 220 лошадиных сил и 221 Нм крутящего момента.

В Великобритании за «черное» купе Lexus RC 300h F Sport Black Edition дилеры будут просить не менее £45 165, что по текущему обменному курсу валют составляет порядка 21 000 00 тг.

Via livecars

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