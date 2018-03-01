В Акмолинской области состоялось празднование Дня благодарности

Впервые 15 этнокультурных объединений области получили гранты акима Акмолинской области, направленные на дальнейшее развитие и сохранение народных ценностей.

Сегодня в честь Дня благодарности в Кокшетау состоялось мероприятие с участием общественности, представителей этнокультурных и молодежных объединений, членов Акмолинской АНК, победителей республиканского проекта «100 новых лиц Казахстана» передает областное управление внутренней политики.

Начало мероприятия ознаменовала презентация нового экспозиционного зала Ассамблеи народа Казахстана. Вниманию участников представлены артефакты культуры народов, проживающих в Акмолинской области - костюмы и предметы быта, архивные фотографии и документы, свидетельствующие о событиях, связанных с историей переселения народов в казахскую степь.

Словами благодарности открыла мероприятие заместитель акима области Айна Мусралимова: «Я благодарю всех за проявленную отзывчивость и неравнодушие к большому общему делу. Любовь к ближнему, к родной земле – Туған жер, сострадание к слабому, уважение к историческому прошлому, старшему поколению, сохранение семейных ценностей - тот фундамент, на котором крепко стоит наше общество».

В этот день, акмолинцы, внесшие значительный вклад в благотворительность, сохранение межэтнического согласия отмечены знаками отличия и благодарственными письмами от имени акима Акмолинской области и Ассамблеи народа Казахстана.

Нагрудным знаком «Жомарт жан» награжден директор ТОО «Ново-Приречное» Есильского района Валерий Тюркин благодаря поддержке которого осуществлено строительство разводящих сетей газопровода и подключено 160 домов, построено 2 жилых дома и отремонтирована дорога в селе Юбилейное.

Впервые 15 этнокультурных объединений области получили гранты акима Акмолинской области, направленные на дальнейшее развитие и сохранение народных ценностей.

Трогательным моментом стала раздача курта участникам мероприятия, организованная молодежным объединением «Жаңа толқын». Акция напомнила о проявленном местными жителями милосердии к узницам лагеря «АЛЖИР».

Мероприятия, посвященные Дню благодарности проводятся в 247 населенных пунктах области с участием более 120 тысяч человек.

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