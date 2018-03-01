Alfa Romeo рассказала о новинках Женевского автосалона

Итальянская компания Alfa Romeo официально анонсировали новинки, которые планирует представить в рамках Женевского автосалона 2018 года.

Пожалуй, что из всех новинок итальянского бренда для автосалона в Женеве-2018 особенно выделяются «заряженные» модели Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio в специальной версии Nurburgring Edition (NRING). Их выпуск празднует «впечатляющую работу» машин на культовом немецком треке.

Особые «заряженные» машины Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING получили эксклюзивную окраску кузова под названием Circuito Grey. Кроме этого, в оформление экстерьера использовано углеродное волокно.

Кроме этого, специальные издания высокопроизводительных автомобилей оснащены уникальными чёрными колёсными дисками, под которыми красуется эффективная тормозная система из композитных материалов.

В салоне моделей Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING можно обнаружить облегченные спортивные сиденья Sparco из углеродного волокна с красной контрастной строчкой, индивидуальные таблички, рулевое колесо, обшитое кожей и алькантарой со вставками из карбона.

Помимо всего прочего, в оснащение обеих особых «заряженных» автомобилей входит продвинутая информационно-развлекательная система с 8,8-дюймовым сенсорным монитором (Android Auto/Apple CarPlay) и навигацией, а также акустика Harman Kardon.

Тираж особых «заряженных» моделей Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio NRING и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio NRING будет ограничен 108 экземплярами. В моторном отсеке внедорожника и седана расположен двигатель 2.9 V6, развивающий 510 лошадиных сил и 600 Нм. Обе машины ускоряются до первой сотни менее чем за 4 секунды.

Помимо этого, Женевский автосалон-2018 станет местом премьеры двух специальных версий внедорожника Alfa Romeo Stelvio, седана Alfa Romeo Giulia Veloce Ti Q4, купе Alfa Romeo 4C Competizione и родстера Alfa Romeo 4C Spider Italia.

Via livecars

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