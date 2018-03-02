Казахстан усилил экспортную экспансию в Японию

Поставки увеличены более чем в полтора раза.

По итогам прошлого года товарооборот с Японией увеличился на 17% - это оптимистичный показатель, однако в целом торговля со странами Азии выросла сразу на 34,9% за год. Доля Японии от товарооборота, несмотря на рост объемов, сократилась с 1,8 до 1,7%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Еnergyprom.kz.

Примечательно, что рост обеспечен усилением экспортного направления - так, поставки на рынок Японии выросли за год сразу на 58,6%, это 1,8% от всего экспорта РК, против 1,5% годом ранее.В то же время импорт, напротив, сократился сразу на 25,1%, при общем росте поставок из стран Азии на 21,4%, и увеличении импорта в целом на 15,5%.

Среди ключевых экспортных позиций РК на японский рынок в 2017 году - ферросплавы (на 534,3 млн долл), и нефть и нефтепродукты сырые (на 339,4 млн долл). На эти 2 позиции пришлось 98,6% всего экспорта в Страну восходящего солнца.

Импортирует РК из Японии в основном продукцию японского автопрома и спецтехнику: автомобили (на 164,4 млн долл), бульдозеры, грейдеры и прочие спецмашины (на 47,3 млн долл), медицинские приборы и устройства (на 19,6 млн долл), грузовые машины (на 12,1 млн долл), а также шины и покрышки (на 11,7 млн долл).

В многолетней динамике спад интереса к импорту японских товаров наблюдается еще с 2014 года (сразу минус 14,3% к 2013). Экспортная же экспансия на японский рынок, напротив, планомерно усиливалась до 2015 года. Затем, после резкого спада в кризисном 2016 (минус 34,9% к 2015), уже в 2017 году экспортные позиции были уверенно отыграны и возвращены в позитивную колею.

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