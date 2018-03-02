В Щучинском доме ребенка матери могут на время оставить своих детей

Малыши не подлежат усыновлению и другим формам передачи в приёмные семьи. В будущем их заберут домой родные родители.

В ГУ "Щучинский Дом ребенка" появилась "Группа надежды", где женщины могут на время оставить своих детей, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Это такая форма, когда родители, попавшие в трудную жизненную ситуацию, матери-одиночки могут определить к нам своих малышей на какое-то время – от 0 до 3 лет. За это время они стараются наладить свою жизнь и, соответственно, условия для воспитания ребёнка. За это время они поддерживают связь со своими детьми", - рассказала директор Дома ребёнка Дана Шахметова.

На сегодня в Доме ребенка живут 26 детей, 16 из которых – из "Группы надежды". Остальные 10 малышей включены в Банк данных.

"Чтобы ознакомиться с Банком данных Комитета по охране прав детей, потенциальным усыновителям нужно обратиться в отдел опеки и попечительства по месту жительства за электронной цифровой подписью и т.д.", - пояснила Шахметова.

В 2017 году в Щучинском Доме ребенка выпустили или, как здесь говорят, выписали 38 детей, 34 из них – ушли в семьи, в том числе дети из "Группы надежды". Один малыш переведен в Есильский детский дом – к родным братьям-сестрам, трое – в медико-социальное учреждение для "особенных" детей.

Директор Дома ребенка добавила, что в этом году, в соответствии с новым приказом минздрава, здесь планируют открыть две дополнительные группы дневного пребывания. Они - для малышей из Бурабайского района до 3 лет из малоимущих, оказавшихся в сложной ситуации семей.

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