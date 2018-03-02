Американский журналист о том, кто в Казахстане наиболее пострадал от махинаций Аблязова

Сегодня со своей виллы во Франции Аблязов продолжает «оплакивать» «преследования» - Стивен М. Блэнд.

В журналистском расследовании о деятельности Мухтара Аблязова американский фрилансер Стивен М. Блэнд в thediplomat.com отмечает, что центрами проведения последних раундов судебных разбирательств по его махинациям являются Лондон, Лион, Астана, Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

В Великобритании, в деле возбужденном АО «БТА Банк» против Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова, последний обвиняется в организации «заговора ... в нарушении судебных приказов», в целях предотвращения применения замороженных предписаний против Аблязова.

Во Франции идет шумиха, связанная со взломами телефона магистрата и решения, принятого высшим административным судом Франции.

В Нью-Йорке родственника Аблязова Ильяса Храпунова обвинили в отмывании денег, переписывании кондоминиумы в «Trump Soho», в сговоре с российским эмигрантом, который в прошлом отсидел за то, что заколол человека в драке в баре и мошенничестве с мафией.

В то же время в Казахстане в октябре 2017 года Генеральная прокуратура вновь возбудила дело по подозрению Аблязова в убийстве своего оппонента.

Игры в политике

Почти неизбежно запутанная история возвращается в Лондон, где иск, требующий заморозить активы Ильяса Храпунова за то, что он действовал, как доверенное лицо своего тестя, с июня 2017 года, не перейдет к судебному разбирательству до января 2019 года.

Храпунов выступал в качестве сообщника в схемах хищений Аблязова. В настоящее время, оспаривая юрисдикцию как британских, так и американских судов над ним, в попытке загнать судебный процесс в тупик, Ильяс Храпунов также является субъектом запроса об экстрадиции в Украину из Швейцарии.

Британский член Европарламента Джули Уорд входит в число подписавшихся в письме Интерпола, в котором идет обвинение, что дело в отношении Аблязова «политически мотивированное». Парламентский ассистент евродепутата отмечает, что Аблязов отказался раскрыть свои активы перед Лондонским судом со ссылкой на риск преследования его соратников режимом Назарбаева. Поэтому ему было предъявлено обвинение в «неуважении к суду», и в результате он был приговорен к 22 месяцам лишения свободы. После неоднократных предупреждений о похищении или убийстве от различных источников, включая британскую полицию, он был вынужден покинуть Великобританию».

В то же время этот аргумент Аблязова о том, что он был вынужден использовать оффшорную тайну, противоречит как самой сути дела, так и временному периоду событий. Во-первых, решение о неуважении к суду, связанное с «ложью», было сказано Аблязовым для обмана суда, полагая, что он не является единственным фактическим владельцем недвижимости в Великобритании. «Он не уведомил суд, Банк или своих собственных адвокатов, что он не будет присутствовать на судебном процессе», - отметил Судья Тейр в своем заключении.

Во-вторых, действительно правда, что Аблязов получил так называемое Османское предупреждение от столичной полиции, уведомляющее его об угрозе возможного убийства и похищения, которое было подано 29 января 2011 года. Однако прошел год, прежде чем он покинул страну.

Сегодня со своей виллы во Франции, Аблязов продолжает «оплакивать» «преследования» через такие неправительственные организации, как фонд «Открытый диалог», чья деятельность, согласно отчету конференции, проведенной в Европейском парламенте в ноябре 2017 года, финансируется компаниями, «помеченными и санкционированными Западом».

Однако в этом случае самыми проигравшие в этом деле оказались те казахстанские пенсионеры, которые почувствовали, как исчезли их пенсионные фонды, и около 30 тыс покупателей жилья в Алматы, инвестировавшие в недвижимость, которая никогда не строилась. В этом случае БТА Банк заявил, что 1,4 млрд. долларов США были восстановлены. Но судебные документы ссылаются на менее 100 млн. фунтов стерлингов. Сколько реально восстановлено - это вопрос разногласий. Текущие оценки общей суммы, расхищенной Мухтаром Аблязовым, составляют свыше 10 млрд. долларов США.

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