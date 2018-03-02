В Казахстане более 400 тысяч безработных

По поручению президента в этом году более полумиллиона самозанятых будут трудоустроены в регионах.

На расширенном заседании правительства, которое прошло 09.02.2018, президент Казахстана поручил министерству труда и социальной защиты населения принять меры по вопросам формализации самозанятого населения. О том, какая работа проводится в данном направлении, в эксклюзивном интервью РrimeМinister.kzрассказал вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев, передает Zakon.kz.

— Прежде чем приступить к обсуждению вопроса, позвольте уточнить, кто такие самозанятые?

— Вообще в понятии «самозанятые» по тем формулировкам, которые приняты в международном сообществе Международной организацией труда и нашим законодательством, закреплено, что самозанятые — это люди, которые сами себя обеспечивают работой, это учредители юридических лиц. Допустим, акционеры акционерных обществ. Это те, кто не состоит в каком-то индивидуальном трудовом контракте с кем-либо и не нанят на работу кем-то. То есть если он сам себя обеспечивает работой, это может быть крупный акционер какого-то предприятия. Это может быть и лицо, которое живет в ауле и у него, условно говоря, несколько коров. Он доит молоко этих коров, куда-то продает и соответственно, за счет этого живет. То есть это абсолютно разные люди, которые сами себя занимают, ни с кем не состоят в трудовых отношениях и сами зарабатывают себе на жизнь.

— В чем же тогда суть проблемы?

— У нас в Казахстане с каким-то негативным оттенком рассматривают, будто самозанятые – это близкие к безработным. На самом деле это не так. Часть из них – вполне обеспеченные люди, которые сами себя занимают, которые занимаются где-то бизнесом, предпринимательством. Но, конечно, среди них и есть очень большое количество тех, у которых нет какого-либо стабильного достатка, нет стабильного заработка. Можно сказать, они неэффективно самозанятые. Поручение Главы государства как раз касается таких людей, чтобы эти люди были вовлечены в экономику. Чтобы они либо трудоустроились на работу с постоянной заработной платой, либо начали заниматься каким-то предпринимательством. И конечно же, есть определенное количество безработных, которые числятся в центрах занятости. И конечно, мы их должны втягивать в экономику, должны обеспечить их работой. Здесь наблюдается очень интересный момент: практически все предприятия, весь бизнес Казахстана говорит о том, что им не хватает людей, не хватает специалистов. С другой стороны, мы видим массу людей, которые либо самозанятые, либо безработные.

— Сколько в Казахстане безработных?

— У нас по официальной статистике более 400 тысяч безработных. В целом, это невысокий процент безработицы. Например, в мире в развитых странах этот процент намного превышает наш процент безработных. У нас где-то на уровне 4,9%. С другой стороны, у нас есть большое количество самозанятых. Если считать их вместе с безработными, это что-то около двух миллионов человек.

— Какие меры Вами предпринимаются для решения сложившейся проблемы?

— Мы разработали по каждому региону с акиматами четкие дорожные карты о том, как мы будем трудоустраивать и как будем вовлекать этих людей. Мы видим, что в 2018 году в Казахстане появляется более 700 тысяч вакансий, куда нам нужно трудоустраивать вот эту массу этих людей. Мы в этих дорожных картах с акиматами договорились, что более 500 тысяч человек из нашей базы самозанятых, которых мы определили путем подворового обхода, будут устроены на эти свободные рабочие места.

Кроме того, реализуется дорожная карта продуктивной занятости и массового предпринимательства. Там предполагается обучать ведению бизнеса самозанятых и безработных людей. Это такой хороший тренд на сегодняшний день. Им также будут предоставляться микрокредиты, чтобы они занимались бизнесом.

Конечно, мы сейчас видим, что количество этих микрокредитов не такое большое. Финансирование пока маленькое, но мы сейчас выходим с инициативой, чтобы средства, направленные на микрокредитование, были увеличены в текущем году. Мы планируем в текущем году около 30 тысяч таких безработных и самозанятых обучить бизнесу.

— Нуржан Бауржанович, что же даст формализация самозанятого населения?

— У нас, как видите, в числе самозанятых есть большое количество людей, которые на самом деле работают. Они работают, но они работают без трудовых контрактов, без трудовых взаимоотношений с работодателем. Они находятся в тени и получают заработную плату в конвертах. При этом не происходит никаких социальных и пенсионных отчислений. Это на самом деле, большая проблема. Потому что если с этим человеком завтра что-нибудь случится, он заболеет или с ним произойдет какой-то социальный момент, то государство не сможет ему помогать, потому что он в свое время не делал отчислений. Если человек дойдет до пенсионного возраста, он не будет получать никаких пенсионных выплат из-за того, что он не выплачивал «пенсионку» и все время получал наличными в конверте. Это – серьезное нарушение законодательства. Мы в текущем году предпринимаем меры для решения таких вопросов, как «Почему предприятие держит этих людей в тени?», «Почему выплачивает ему в конверте?». Все просто – они боятся соответствующей налоговой нагрузки и нагрузки по социальным отчислениям. Мы в текущем году хотим зайти уже в Парламент с законопроектом, в котором будут предусмотрены налоговые льготы для малого бизнеса, чтобы они этих людей не прятали.

Еще одно направление – есть большое количество людей – около 200 тысяч человек, которые на самом деле занимаются своим бизнесом, занимаются малым предпринимательством, но не зарегистрированы в качестве предпринимателей, не выплачивают никаких социальных отчислений. Они боятся налоговой нагрузки. Мы также в этом проекте в текущем году планируем для них стимулирующие меры и налоговые льготы, которые бы позволили им не бояться и регистрировать себя как предпринимателей. Допустим, это может быть единый совсем небольшой платеж, который можно осуществить через мобильное приложение. Тогда предприниматели перестанут бояться официально регистрировать себя, спокойно могут себя легализовывать и дальше заниматься своим бизнесом. Я думаю, что в текущем году мы эту проблему решим.

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