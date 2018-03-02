Сулейменов: Мировая экономика все еще далека от инклюзивного роста

Важные долголетние торговые соглашения и экономические договоренности вновь обсуждаются на предмет их пересмотра.

Углубляющаяся политизация экономических процессов и сохранение геополитической напряженности формируют дополнительные вызовы и усиливают неопределенность в глобальной экономике. Наряду с этим, развивается политика замкнутости. Об этом сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов на CFO SUMMIT 2018 в пятницу в Алматы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Важные долголетние торговые соглашения и экономические договоренности вновь обсуждаются на предмет их пересмотра. Увеличение торговых барьеров и пересмотр систем регулирования в рамках данных обсуждений негативно отразятся на глобальных инвестиционных потоках и будет ограничивать экономический рост во всех регионах мира, способствуя нарастанию изоляции», - отметил Т.Сулейменов.

Казахстан же привержен многовекторному сотрудничеству выбирая либеральные подходы для стимулирования экономического роста, отметил в этой связи он.

По словам министра, страна ориентирована на трансформацию экономического развития в пользу увеличения качественного роста посредством развития здоровой конкуренции, равноправной международной торговли, улучшения инвестиционного климата, а также технологической модернизации и цифровизации отраслей экономики.

Глава МНЭ РК перечислил также основные национальные приоритеты по достижению экономического роста. В их числе: обеспечение макроэкономической стабильности; технологическая модернизация и цифровизация отраслей экономики; развитие конкуренции и частного капитала; развитие предпринимательства; развитие интеграционных процессов и торговли.

Ориентиром же последующего устойчивого развития станет Стратегический план развития РК до 2025 года.

Так, по словам министра, благоприятное циклическое повышение мировой экономической активности после относительно низких темпов роста в последние несколько лет открывает значительные возможности для проведения важнейших реформ, призванных увеличить потенциальный объем производства и добиться широкого распределения связанных с ним выгод, а также укрепить устойчивость к рискам для роста.

«В 2018 году мы видим хорошие перспективы роста в промышленности Казахстана: в добывающей отрасли за счет расширения добычи на Кашагане, в нефтепереработке в связи с модернизацией, осуществленной на нефтеперерабатывающих заводах, в пищевой отрасли, где при достаточно коротком производственном цикле, наблюдались серьезные инвестиции. Согласованность проводимой фискальной и монетарной политик станет надежной основой роста экономики и в 2018 году», - отметил Т.Сулейменов.

Кроме того, по его словам, общее уменьшение бюджетных расходов, относительно ВВП, скажется на ослаблении инфляционного давления.

«Этот тренд будет поддержан укреплением тенге и стабилизацией внутренних цен на топливо в связи с увеличением переработки нефти», - добавил министр.

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