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Назарбаев поздравил Саркисяна с победой на выборах президента Армении

Он пожелал ему здоровья и успехов на этом ответственном посту, а всему народу Армении – мира и процветания.

Фото : РИА Новости / Игорь Руссак3 марта 2018, 10:15

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил избранного президента Республики Армения Армена Саркисяна, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Уверен, что ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят достигнуть дружественной Армении новых успехов на пути ее динамичного развития. Надеюсь, что основанные на дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Астаной и Ереваном, будут и впредь развиваться во благо наших стран благодаря вашей активной поддержке", - написал в поздравительной телеграмме Назарбаев.

Он также пожелал Саркисяну здоровья и успехов на этом ответственном посту, а всему народу Армении – мира и процветания.

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