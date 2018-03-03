Пойманную на допинге во время Олимпиады хоккеистку из Северной Кореи простили

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что содержание вещества можно считать незначительным.

Хоккеистка сборной КНДР Ким Унь Янг избежала дисквалификации за положительную допинг-пробу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

На Олимпиаде в пробе спортсменки были обнаружены следы гидрохлоротиазида. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что содержание вещества можно считать незначительным, пишет Lenta.ru.

В пресс-релизе отмечается, что другие допинг-пробы Ким Унь Янг дали отрицательный результат. Кроме того, сообщается, что имело место загрязнение пробирки.

Объединенная команда Южной Кореи и КНДР, составленная из хоккеисток двух стран, заняла на Играх в Пхенчхане последнее, восьмое место. Золото выиграла национальная команда США.

Российские спортсменки впервые в истории вышли в полуфинал олимпийского турнира, обыграв сборную Швейцарии со счетом 6:2. Однако в полуфинале россиянки проиграли канадкам со счетом 0:5.