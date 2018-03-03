Родственники жертв стрельбы в Лас-Вегасе получат компенсации в 275 тысяч долларов

Стрельба произошла 1 октября 2017 года на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.

Родственники 58 погибших человек в результате стрельбы в Лас-Вегасе получат по 275 тысяч долларов компенсации пожертвований, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному документу, такая же сумма выделена 10 пострадавшим, которые в результате инцидента получили необратимые повреждения мозга или оказались парализованы. Кроме того, суммы в 200, 150, 100, 52 и 17 тысяч долларов направят остальным пострадавшим в зависимости от тяжести ранений. Как отмечается, в целом фонд жертв смог собрать более 31 миллиона долларов пожертвований на помощь семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, стрельба произошла 1 октября 2017 года на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 58 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.

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