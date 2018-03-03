Аким СКО без предупреждения посетил городскую поликлинику

Елжан Биртанов отметил, что открытие медицинского факультета в СКГУ положительно скажется в решении вопроса по нехватке кадров.

Об этом глава региона Кумар Аксакалов рассказал в ходе визита министра здравоохранения Елжана Биртанова в Северо-Казахстанскую область. Во время встречи с медицинской общественностью области Кумар Аксакалов заявил, что через соцсети поступает много жалоб на работу медучреждений. Горожане жалуются на длинные очереди в поликлиниках. В этом убедился сам аким области когда без предупреждения приехал в поликлинику №1 в Петропавловске.

«Мы постоянно мониторим соцсети. На мое имя приходят вопросы и пожелания по работе медучреждений. Один из главных проблем это длинные очереди в поликлиниках. Однажды я сам никого не предупреждая пошел в поликлинику. Там длинные очереди, люди часами сидят. Главврач у себя в кабинете сидела. Организуйте работу так, чтобы очередей не было. Сегодня информационные технологии позволяют все это регулировать. Я буду также неожиданно буду приезжать в гости, для того чтобы увидеть как обстоять дела», - отметил глава области.

Кумар Аксакалов сообщил, что будет внедрятся электронная система оценки работы врачей. Таким образом, жители получат возможность оценить качество обслуживания.

Также в области дефицит узких специалистов.

«У нас нехватка узких специалистов. В городе нет детского кардиолога. Один детский гематолог на всю область. Нет аллерголога в городе. Это вопрос который людей волнует. Мы будем решать вопрос по жилью и привлекать узких специалистов в нашу область», - подчеркнул глава региона.

Также в соцсетях население поднимает вопрос нехватки поликлиник в Петропавловске. Кумар Аксакалов сказал, что в Петропавловске будет построено современная многопрофильная больница.

Эти проблемы в совокупности вынуждают наших граждан ехать на лечение в Россию. Кумар Аксакалов сказал, что люди должны лечиться в наших больницах, для этого нужно создавать все условия.

Елжан Биртанов отметил, что открытие медицинского факультета в СКГУ положительно скажется в решении вопроса по нехватке кадров. По словам Елжана Биртанова, минздрав уже в этом году готов выделить государственный заказ на обучение студентов в местном университете.

В областной больнице министр здравoохранения ознакомился с мобильным WEB – приложением «АнтиИнсульт», которое позволяет определить риск развития инсульта. Министр посетил онкологический диспансер где был презентован мобильное приложение «Oncoscreen». Министру расcказали о ходе строительства двух этажного здания, теплого перехода между отделением реанимации и лечевой терапии.

Также министр посетил областной центр скорой медицинской помощи и центральную больницу Кызылжарского района.

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