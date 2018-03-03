3 причины, способствующие обогащению в акиматах при выдаче земель под ЛПХ

Акиматы выдают, а граждане берут участки под ЛПХ, чтобы обойти Земельный кодекс и Правила застройки.

Я рекомендую Министерству сельского хозяйства и Генеральной прокуратуре взять под жесткий контроль вопрос предоставления акиматами земельных участков под "личные (подсобные) хозяйства».

По моему мнению, ЛПХ - это лазейка для граждан и коррумпированных чиновников в акиматах районов, чтобы обойти требования Земельного кодекса.

Во-первых, ЛПХ для жилой застройки

Необходимо признать, участки ЛПХ берут для застройки индивидуальных жилых строений. По сути, ЛПХ превратилось в тот же ИЖС, только с другой аббревиатурой и широкой возможностью маневра в сельских населенных пунктах. Если Земельный кодекс хоть как-то ограничивает акиматы в праве отводить земельные участки под ИЖС на инженерно-неподготовленных площадках, то такое ограничение Земельным кодексом не предусмотрено по отношению к участкам с целевым назначением «для ведения ЛПХ». Это создает плодотворную почву для обогащения чиновников. При этом вред наносится архитектурному облику населенных пунктов, Генплану и ПДП и республиканскому бюджету. Ведь на застроенных зонах ЛПХ, дабы избежать негодования населения, нужно подводить полноценные инженерные сети, планировать строительство социальных объектов.

Во-вторых, ЛПХ без огромной очереди

На участки под ЛПХ нет таких очередей, как на ИЖС. Поэтому в случаях наличия свободных площадок под отвод можно свободно предоставлять земельные участки под ЛПХ. При этом ЛПХ как преобладающая форма сельскохозяйственной деятельности с возможностью постройки индивидуального жилого дома (приусадебный надел) активно отводится в сельских населенных пунктах. Согласно п.3 статьи 50 Земельного кодекса, каждому гражданину предоставляется - на орошаемых участках - 0,15 га и на неорошаемых - 0,25 га. При этом, согласно п.2 статьи 102 Земельного кодекса, участок под ЛПХ состоит из приусадебного и полевого наделов. В действительности, орошаемые участки, отводимые под ЛПХ, те же полевые наделы перестали быть объектом сельскохозяйственной деятельности и там уже строятся. А приусадебные наделы в скором времени мы переименуем в ИЖС, поскольку площадь застройки жилыми домами и вспомогательными строениями (хозпостройки, бани) непропорциональна площади под сельскохозяйственную деятельность. При этом уполномоченные органы по контролю за использованием и охраной земель (земельная инспекция) по факту не проверяют орошаемые участки, отведенные под ЛПХ. Естественно, такая брешь в Земельном кодексе и отсутствие Правил толкает чиновников на нарушения, а простых граждан на скупку земель под ЛПХ. Другими словами, люди по той же подсказке сотрудников акимата и отдела земельных отношений берут ЛПХ не для сельскохозяйственной деятельности, а для постройки дома и его дальнейшего узаконения.

В-третьих, ЛПХ без правил

Нужно сказать честно, на ЛПХ нет понятных правил освоения земли. По сути, к ЛПХ не привяжешь критерии освоения, применяемые к землям, отведенным под сельскохозяйственное производство, к землям под индивидуальное жилищное строительство и даже к строительству, которые предусмотрены статьей 92 Земельного кодекса. Это обстоятельство вкупе с возможностью строить индивидуальный жилой дом, дает акиматам возможность направо и налево предоставлять участки под ИЖС, а земельной инспекции не забивать голову ерундовыми проверками каждого участка ЛПХ. Можно обойтись отговорками, что нет четких Правил, мол, нет понятных правил применения критерий освоения земель.

Мы все знаем, что при каждом акимате района действуют группы людей "ходоки, решалы", которые выбивают сотни участков ЛПХ под "мертвые души" и устроили настоящую торговлю землей. Если взять объявления в газетах и интернете, то абсолютное большинство выставляемых на продажу ЛПХ - это оформленные на псевдо людей в очереди и выбитые в комиссии земли. Теневой рынок продажи участков ЛПХ, где районные и сельские акиматы являются продавцами, огромный. Для благоприятствования этого рынка идут на корректировку Генплана населенных пунктов и ПДП, рукотворно вносят массивы под ЛПХ там, где это недопустимо. Так они легализуют отводы площадок под ЛПХ.

Другими словами, зреет полнейший беспредел с землями ЛПХ

Отсутствие Правил, регламентирующих условия и порядок предоставления и использования земель, отведенных для ведения ЛПХ, создает рукотворный "хаос" в жилой застройке, создает почву для злоупотреблений со стороны акиматов, рушит всю градостроительную политику в населенных пунктах и создает неблагоприятные условия для бюджетного планирования.

Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы Генеральная прокуратура изучила деятельность акиматов по предоставлению участков под ЛПХ и призвать руководство Министерства сельского хозяйства создать рабочую группу изучению вопросов ЛПХ с привлечением экспертных групп.

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