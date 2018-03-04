Автолюбители из Шымкента по-своему поздравили с 8 марта
В Instagram появилось видео, на котором несколько десятков автомобилей выстроились в виде надписи "8 марта!".
Фото : скриншот4 марта 2018, 07:10
В Шымкенте автолюбители отличились ранним и оригинальным поздравлением к 8 марта, сообщает Zakon.kz.
В Instagram появилось видео, на котором несколько десятков автомобилей выстроились в виде надписи "8 марта!".
"Позвольте вас поздравить с праздником весны, красоты и любви - с 8 Марта! Пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков! Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом благополучие и взаимопонимание", - говорится в описании к ролику.
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