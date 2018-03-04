В Казахстане отзовут Mitsubishi Outlander и ASX

Двигатели кроссоверов могут глохнуть из-за нескольких неисправных реле.

Около 40 тысяч автомобилей Mitsubishi, выпущенных с февраля 2015-го по июнь 2017 года, подлежат отзыву с рынка СНГ, в том числе Казахстана, сообщает портал kolesa.kz.

Речь идёт о 5 493 кроссоверах Outlander с 2-, 2.4- и 3-литровыми агрегатами и 33 406 экземплярах ASX с 1.8-литровым ДВС.

Причиной сервисной кампании стала вероятность некорректной работы реле блока управления двигателя, а также реле вентилятора (для ASX) и реле обогрева лобового стекла (для Outlander). Из-за этого моторы вседорожников могут глохнуть и не запускаться.

Если машина попадает под отзыв, то с её владельцем свяжутся представители официального дилера марки. Это начали делать с 1 марта. Все работы по замене реле будут производиться бесплатно. Проверить, касается ли сервисная кампания автомобиля, можно и в списках VIN-кодов по ссылкам:

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