Как в Алматы отметили всемирный День тенниса

Он был учрежден Международной федерацией тенниса с целью продвижения и популяризации данного вида спорта по всему миру.

3 марта во всем мире празднуется всемирный День тенниса, сообщает Zakon.kz.

Он был учрежден Международной федерацией тенниса с целью продвижения и популяризации данного вида спорта по всему миру.

«День тенниса впервые отметили в 2013 году, приурочив его к 100-летию Международной федерации тенниса. Казахстанская федерация поддержала эту инициативу. В этот день в более чем 80-странах мира проводятся мастер-классы по теннису со звездами спорта, кино и музыки. Здесь в Казахстане мы знакомим с теннисом всех желающих. Наши тренеры учат азам игры и показывают насколько это захватывающий и увлекательный вид спорта», - сказал заместитель директора филиала Федерации тенниса в Алматы Андрей Квасов.

В этом году в Казахстане День тенниса отмечают 4 марта во всех регионах страны.

Международный праздник в Алматы стартовал в теннисном центре «ЦСКА» с участием детей-воспитанников программы «Теннис до 10». Воскресное утро юных теннисистов прошло в атмосфере праздника, спорта и веселья.

На кортах ЦСКА свое мастерство продемонстрировали акробаты, циркачи и гимнасты под руководством Мурата Мутурганова и конкурс рисунков.

С целью приобщить жителей Казахстана к большому теннису во всех теннисных центрах страны прошел «День открытых дверей» и презентация программы «Теннис до 10", по которой ежегодно проводится до 100 мероприятий.

«Я начал заниматься теннисом в 4 года. Мне нравится играть, нравится выигрывать. Я на «красном мяче» занял 4 и 7 место, а на «оранжевом» 12-е. Меня перевели в спортивную группу, а там самые сильные игроки Алматы. Я мечтаю стать сильнейшим теннисистом в Казахстане. Сегодня мы отмечаем День тенниса, это международное событие, его празднуют во всем мире», - сказал 8-летний Захар Хазов-Бабенко.