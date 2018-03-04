Птицеводы Казахстана просят помощи у государства

О своих проблемах производители напрямую рассказали министру сельского хозяйства, который с рабочим визитом посетил птицеводческие предприятия Акмолинской области.

Казахстанские птицеводы просят помощи у государства. Засилие серого импорта и недостаточная поддержка плохо сказываются на всей отрасли, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24Хабар.

О своих проблемах производители напрямую рассказали министру сельского хозяйства, который с рабочим визитом посетил птицеводческие предприятия Акмолинской области.

Окорочка, предположительно американского происхождения. Соответственно, если вы их положите и растопите, то где-то процентов 20-30% это будет вода.

Так называемое «инжектирование» - то есть накачивание птицы водой - широко используется зарубежными производителями. Это, как оказалось, бьёт по карману казахстанского потребителя, ведь зачастую приходится платить не за куриное мясо, а за воду, да и качество заморских окорочков, порой, оставляет желать лучшего. Отечественные птицеводы в один голос утверждают, что нужно в корне менять ситуацию.

- Это такая политическая проблема. Когда мы вступали в ВТО. Там обсуждались эти квоты, американцы, американское правительство очень настойчиво, на любом уровне они поднимают этот вопрос. Эта квота за ними осталась. Она распределяется министерством экономики. Самый эффективный путь ухода от этих окорочков – это воспитание потребителя, - говори заместитель Премьер-министра РК, министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев.

Завоевать полностью казахстанский рынок отечественным производителям сложно, жалуются они. Сказывается нехватка производственных мощностей. Местные птицефабрики сегодня обеспечивают рынок лишь наполовину. Выправить ситуацию, по мнению птицеводов, поможет дальнейшее субсидирование отрасли и усиление борьбы с «серым» импортом.

- У нас есть большие претензии к государственным службам, которые занимаются контролем качества и контролем завозимой продукции. Необходимо, чтобы все функции, которые включат техрегламент, контроль санитарных вопросов, ветеринарных вопросов были в одних руках – в минсельхозе. Сегодня они разделены пополам. Половина вопросов в минсельхозе, половина в минздраве, - говорит председатель наблюдательного совета ТОО УК «Шанырак» Максим Божко.

Предложения и замечания птицеводов в минсельхозе выслушали и пообещали разораться в них. Глава ведомства отметил, что решать задачи будут в тесном сотрудничестве с производителями.

- В течение этого года давайте мы обсудим и поймем действительно тренд. Сейчас с каждой ассоциацией обсуждаем, слушаем, пытаемся сделать какие-то корректировки и так далее, - говорит заместитель Премьер-министра РК - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев.

Рассказали птицеводы и о ситуации в яичной отрасли. Здесь она намного лучше. Сегодня отечественные производители полность обеспечивают продукцией местный рынок. Более того, Казахстан экспортирует яйца в Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. В планах зайти на китайский рынок. В этом вопросе птицеводы так же надеются на поддержку минсельхоза. На данный момент в Поднебесной действует запрет на импорт казахстанского яйца.

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