Предприниматель разместил на билбордах в Караганде портреты писателей

В будущем улицы могут украсить рекламные носители с портретами других исторических деятелей и стихами Гёте, Лермонтова и Абая.

В центре Караганды на рекламных тумбах и билбордах можно увидеть портреты Абая Кунанбаева и Шокана Уалиханова. Инициатива привлечь таким образом внимание горожан к классической литературе и истории принадлежит Аскару Карашулакову, руководителю рекламного агентства OomDo, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

В будущем улицы могут украсить рекламные носители с портретами других исторических деятелей и стихами Гёте, Лермонтова и Абая.

- Это момент воспитания, - объясняет Аскар Карашулаков. - Ребёнок, увидев изображение на билборде, спросит: «Что за дяденька там нарисован? А я ещё его памятник там видел, почему?». И взрослые расскажут ему о том, кто такой Абай, о его жизни и творчестве. Это вызовет у детей интерес к изучению литературы и истории.

Предприниматель рассказывает, что его выбор пал на произведение Гёте «Горные вершины», поскольку именно его перевёл на русский язык Михаил Лермонтов, а на казахский - Абай Кунанбаев.

Вполне вероятно, что карагандинцы вскоре смогут прочесть это стихотворение на рекламном билборде.

Размещение одного портрета обходится, по словам предпринимателя, примерно в 35 тысяч тенге. Скорее всего, со временем их место вновь займёт реклама. Но у Аскара Карашулакова есть и другие идеи о том, как сделать рекламные конструкции более полезными:

«В путешествиях я обращаю внимание на то, как подобные конструкции обыгрывают в других городах и странах. Мне очень нравятся решения, когда к рекламному носителю, к примеру, прикрепляют качели для детей, фонари или урны».

Рекламную конструкцию с качелями, к примеру, можно увидеть в китайском городе Шеньчжень. Всемирно известная компания IBM тоже решила рассказывать о своей продукции с пользой: рекламные баннеры выполняют функции скамеек, козырьков от дождя и солнца, и даже мини-пандусов.

По словам Аскара Карашулакова, сейчас он и сотрудники его компании думают над тем, как воплотить эти идеи в жизнь. Возможно, детские качели на рекламных щитах появятся в Караганде уже этим летом. Фирма OomDo владеет рекламными конструкциями на бульваре Мира, улицах Ленина и Ерубаева.

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