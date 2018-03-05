Касательно представления декларации по ИПН (ф. 240.00) по счетам, открытым в иностранных банках

ДГД по г. Алматы напоминает, что Декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) представляют следующие налогоплательщики-резиденты:

1) индивидуальные предприниматели;

2) лица, занимающиеся частной практикой;

3) физические лица, получившие имущественный доход;

4) физические лица, получившие доходы из источников за пределами Республики Казахстан;

5) домашние работники, в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, получающие доходы не от налогового агента;

6) граждане Республики Казахстан, получающие доход работника по трудовым договорам (контрактам) и (или) договорам гражданско-правового характера, заключенным с дипломатическими и приравненными к ним представительствами иностранного государства, консульскими учреждениями иностранного государства, аккредитованными в Республике Казахстан, не являющимися налоговыми агентами;

7) граждане Республики Казахстан, получающие доход работника по трудовым договорам (контрактам) и (или) договорам гражданско-правового характера, заключенным с международными и государственными организациями, зарубежными и казахстанскими неправительственными общественными организациями и фондами, освобожденными от обязательства по исчислению, удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

8) трудовые иммигранты-резиденты Республики Казахстан, получающие (подлежащие получению) доходы по трудовым договорам, заключенным в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан на основании разрешения трудовому иммигранту;

9) медиаторы, за исключением профессиональных медиаторов, в соответствии с Законом РК «О медиации», от лиц, не являющихся налоговыми агентами;

10) физические лица, получающие доходы от личного подсобного хозяйства, учтенного в книге похозяйственного учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежащие налогообложению, по которым не было произведено удержание индивидуального подоходного налога у источника выплаты в связи с представлением налоговому агенту недостоверных сведений лицом, занимающимся личным подсобным хозяйством;

11) граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, превышающей 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 31 декабря отчетного налогового периода;

12) граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода следующее имущество на праве собственности:

недвижимое имущество, которое (права и (или) сделки по которому) подлежит государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан;

долю участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

Вышеуказанные физические лица должны представить Декларацию по индивидуальному подоходному налогу по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

В настоящее время возникает много вопросов по счетам, имеющимся в иностранных банках у студентов-резидентов, обучающихся за рубежом.

По данному вопросу поясняем, в случае, если студент-резидент Республики Казахстан учиться за границей и имеет деньги на банковских счетах в иностранных банках по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода в сумме превышающей 12-кратный минимальный размер заработной платы (293 508 тенге), то в этом случае у него возникает обязательство по представлению декларации формы 240.00 в налоговый орган по месту нахождения (жительства) не позднее 31 марта года, следующего за отчетным налоговым периодом.

В случае непредставления отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан, предусмотрена административная ответственность по статье 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Сокрытие физическим лицом сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Республики Казахстан, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, подлежащих отражению в декларации по индивидуальному подоходному налогу, влечет административную ответственность по части третьей статьи 275 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

При этом, в соответствии с примечанием к статье 275 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» для целей части третьей указанной статьи непредставление лицом декларации по индивидуальному подоходному налогу в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан приравнивается к не отражению сведений о наличии имущества на праве собственности за пределами Республики Казахстан, а также денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан.