Тенге укрепился в начале недели
В обменниках доллар покупают/продают за 321,1-322,3 тенге, евро - за 396-399,5 тенге, рубль - за 5,65-5,72 тенге.
Фото : matrica.kz5 марта 2018, 11:28
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 321,45 тенге. Минимальная стоимость доллара составила 321,19 тенге, максимальная - 322,5. Объем торгов составил 47,4 миллиона долларов.
В обменниках доллар покупают/продают за 321,1-322,3 тенге, евро - за 396-399,5 тенге, рубль - за 5,65-5,72 тенге.
По состоянию на 11:29 по времени Астаны цена на нефть марки Brent составила 64,64 доллара за баррель.
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