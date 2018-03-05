Назарбаев: Поручаю до конца 2022 года обеспечить студентов общежитиями

Создавая систему образования по мировым стандартам, государству нужно обратить внимание на условия обучения и проживания студентов.

Нурсултан Назарбаев поручил министерству образования и науки начать строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест до конца 2022 года. Во время своей речи на совместном заседании палат парламента глава государства отдельно выделил вопрос улучшения качества образования, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что создавая систему образования по мировым стандартам, государству нужно обратить внимание на условия обучения и проживания студентов.

«Мне известно и вам известно, многие иногородние страдают, нанимая в ветхих помещениях на окраине городов углы, для того, чтобы переночевать и жить. Конечно, о качественном образовании и обучении речь не может идти», - сказал президент.

Для решения вопроса обеспечения студентов ВУЗов и колледжей общежитиями глава государства предложил развернуть работу по строительству общежитий ВУЗами, колледжами, девелоперскими компаниями на принципах ГЧП.





«Государство со своей стороны через МОН РК будет гарантировать постепенное возвращение части инвестиций, направленных на строительство общежитий. Поручаю до конца 2022 года обеспечить строительство новых студенческих общежитий не менее чем на 75 тысяч мест. Это позволит полностью решить вопрос с учетом роста потребностей в ближайшие годы», - заключил он.

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Татьяна Ковалева, Астана

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