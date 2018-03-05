Айдос Сарым сравнил проект газификации Астаны с ЭКСПО

Большинство населенных пунктов, которые будут на маршруте газопровода, смогут улучшить свои социально-экономические показатели - сказал политолог.

Известный казахстанский политолог Айдос Сарым прокомментировал социальные инициативы Главы государства, озвученные им сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это комплексный ответ на происходящие в стране и мире события, прежде всего, социального характера. Казахстан - это страна, где сложно создавать рабочие места. В этих условиях проект по газификации Астаны и возможность дальнейшей ее пролонгации на другие регионы является одним из крупнейших проектов, сопоставимых с «ЭКСПО».

«Это новые рабочие места, новые инвестиции. Большинство населенных пунктов, которые будут на маршруте газопровода, смогут улучшить свои социально-экономические показатели», - сказал он в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он выразил уверенность, что проект по газификации станет большим позитивом для столичных жителей и экономики Астаны в целом.

«Не менее важен момент, связанный с доступным жильем. Снижение ипотечных цен, их фиксация на определенном уровне, пролонгация - это один из самых серьезных, возможно, даже самый серьезный шаг из этого пакета предложений. Это дает определенность, горизонт планирования для молодых семей и людей, которые только планируют свою жизнь», - отметил политолог. По его словам, все инициативы Президента направлены на оживление экономики.

«Правительство будет определяться с источниками и механизмами финансирования для реализации этих инициатив. Тогда уже можно будет говорить более детальные вещи. Но в целом, если это все будет реализовывать, то в потенциале это придаст позитивную динамику экономическому росту развития», - подчеркнул Сарым.

Азамат Сыздыкбаев

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