Тенге продолжает укрепляться
В обменниках доллар покупают/продают за 321-321,8 тенге, евро - за 395,5-397,5 тенге, рубль - за 5,64-5,7 тенге.
Фото : orken-media.kz5 марта 2018, 16:15
Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по итогам дневных торгов сложился на отметке 321,15 тенге. По итогам обеих сессии, курс доллара составил 321,26 тенге при минимальной цене в 320,79 и максимальной - 322,5. Общий объем торгов составил 128,95 миллионов долларов.
В обменниках доллар покупают/продают за 321-321,8 тенге, евро - за 395,5-397,5 тенге, рубль - за 5,64-5,7 тенге.
По состоянию на 16:15 по времени Астаны стоимость нефти марки Brent составила 64,73 доллара за баррель.
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