Инициативы Назарбаева корректируют соцполитику в болевых точках

Реализация пяти обозначенных инициатив, как отметил Президент, позволит создать новые рабочие места и будет способствовать дальнейшему росту экономики страны.

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК – Елбасы Радик Темиргалиев, прокомментировал обращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает BNews.kz.

"Несмотря на рекордное строительство жилья в последние годы, его явно недостаточно. Программы ипотечного кредитования в стране рассчитаны, в первую очередь, на представителей среднего класса, обладающего достаточным доходом, позволяющим накопить существенную сумму для первоначального взноса и осуществлять постоянные выплаты на протяжении 10-20 лет", - сообщил эксперт.

Уменьшая процент ипотеки до 7% и сумму первоначального взноса до 20%, а также увеличивая срок погашения кредита до 25 лет, государство расширяет возможность приобретения собственного угла для сотен тысяч человек, вынужденных сегодня арендовать жилье. Теперь они получат возможность направлять эти деньги на покупку собственного жилья.

На эту же социальную группу фактически направлено снижение налоговой нагрузки для низкооплачиваемых работников, расширение микрокредитования. То есть главной целью социальных инициатив является содействие в переходе в средний класс, в слой собственников тех групп населения, которые сегодня, по объективным причинам, нуждаются в поддержке. Это сотни тысяч человек.

"Особо следует отметить существенное увеличение грантов до 20 тысяч и задачу строительства новых общежитий не менее чем на 25 тысяч мест. Во-первых, это позволяет решить вопрос оттока казахстанских выпускников средних школ, выбирающих более доступные вузы соседних стран, что, соответственно, позволяет сохранить кадры для национальной экономики. Во-вторых, дает возможность обеспечить условиями для получения высшего образования большое количество молодежи, которая не может себе этого позволить сегодня вследствие элементарного отсутствия средств у родителей", - отметил Темиргалиев.

Одним из важных вопросов, который затронул Глава государства стала проблема газификации новых регионов страны. Эксперт обозначает, что это большой проект, который наряду с улучшением экологической обстановки позволит обеспечить казахстанцев большим количеством новых рабочих мест. Это, можно сказать, логичное дополнение действующей программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол".

Президент РК сегодня озвучил пять инициатив в разных социальных сферах. Реализация пяти обозначенных инициатив, как отметил Елбасы, позволит создать новые рабочие места и будет способствовать дальнейшему росту экономики страны.

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