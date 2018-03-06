Из-за непогоды перекрыто движение из Казахстана в Оренбург

В связи с этим, с 21:20 5 марта введено ограничение движения автомобилей по дорогам Актюбинской области.

На дорогах Оренбургской области заметно ухудшились погодные условия, передает Zakon.kz со ссылкой на prooren.ru.

В связи с этим, с 21:20 5 марта введено ограничение движения автомобилей по дорогам Актюбинской области Республики Казахстан:

7 - 99 км дороги «Актобе – Мартук – Оренбург» (г. Актобе – гр. Российской Федерации);

16 - 135 км дороги «Актобе – Орск» (г. Актобе – гр. Российской Федерации);

0 - 234 км дороги «Карабутак – Комсомольек – гр. Костанайской области» (п. Карабутак - гр. Костанайской области).

Управление ГИБДД по Оренбургской области рекомендует воздержаться от поездок в Республику Казахстан.

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