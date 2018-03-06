Три автотрассы станут платными в этом году

Это касается таких участков как Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос.

На заседании правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек отметил, что одной из приоритетных задач госпрограммы «Нурлы жол» является внедрение платности на автодорогах республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Так, в рамках программы «Нурлы Жол», министерством ведутся строительно-монтажные работы по устройству системы взимания платы на участках Астана-Темиртау, Алматы-Капшагай и Алматы-Хоргос, с завершением в апреле текущего года. Запуск системы запланирован в тестовом режиме во втором квартале текущего года», - сказал он.

Как отметил глава ведомства, кроме того, параллельно разрабатываются ПСД по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5 тысяч км, в том числе на международном коридоре «Западная Европа-Западный Китай» - 2,1 тысяч км.

«Реализация данных проектов планируется по механизму государственно-частного партнерства, с заключением договора ГЧП во втором полугодии текущего года.В целом до 2020 года планируется увеличить платные дороги до 6,5 тыс. км, что обеспечит ежегодными сборами порядка 30 млрд тенге», - заключил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова, Астана.

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