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Определены зоны деятельности органов государственных доходов
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 167 «Об определении зон деятельности органов государственных доходов» (не введен в действие)
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В соответствии с подпунктом 28) пункта 1 статьи 3 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»
определены зоны деятельности органов государственных доходов.
В частности, по Департаменту государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан зона определена в пределах административно-территориальной границы города Алматы и административно-территориальных границ Илийского, Карасайского и Талгарского Алматинской области Республики Казахстан.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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