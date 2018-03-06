В соответствии с подпунктом 28) пункта 1 статьи 3 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»

определены зоны деятельности органов государственных доходов.

В частности, по Департаменту государственных доходов по городу Алматы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан зона определена в пределах административно-территориальной границы города Алматы и административно-территориальных границ Илийского, Карасайского и Талгарского Алматинской области Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.