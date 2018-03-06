Утверждены новые Правила контроля за уплатой НДС по выставочно-ярмарочной торговле

Пунктом 4 статьи 454 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года установлено, что порядок контроля за уплатой НДС по выставочно-ярмарочной торговле определяется уполномоченным органом. В соответствии с этим приказом Министра финансов РК от 13 февраля 2018 года № 174 утверждены Правила контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, что в случае, если налогоплательщик Республики Казахстан приобретает на выставочно-ярмарочной торговле, организованной другим налогоплательщиком Республики Казахстан, товары, ранее импортированные на территорию Республики Казахстан налогоплательщиком другого государства-члена ЕАЭС, по которым не был уплачен НДС, уплата налога на добавленную стоимость осуществляется налогоплательщиком Республики Казахстан - собственником товаров либо комиссионером, поверенным (оператором), если не предусмотрено иное.

При приобретении налогоплательщиком Республики Казахстан на выставочно-ярмарочной торговле, организованной налогоплательщиком Республики Казахстан, товаров, ранее импортированных на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, по которым не был уплачен НДС, уплата налога на добавленную стоимость осуществляется собственником товаров при наличии договоров (контрактов) с нерезидентом на их куплю-продажу.

При отсутствии договоров (контрактов) на куплю-продажу товаров уплата НДС по таким товарам осуществляется налогоплательщиком Республики Казахстан, организовавшим выставочно-ярмарочную торговлю.

Налогоплательщик Республики Казахстан, организующий выставочно-ярмарочную торговлю, обязан письменно уведомить о проведении такой торговли налоговый орган по месту нахождения за десять рабочих дней до начала ее проведения с приложением списка участников торговли из государств-членов Евразийского экономического союза.

К уведомлению о проведении выставочно-ярмарочной торговли прилагаются:

1) копия решения организатора (организаторов) выставочно-ярмарочной торговли о проведении такой выставки и (или) ярмарки с указанием ее цели и назначения, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (при его наличии), а также печатью организатора (при наличии);

2) копия договора аренды (купли-продажи) недвижимого имущества или свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество либо иной документ, предусмотренный законодательством Республики Казахстан, подтверждающий право пользования и (или) владения и (или) распоряжения недвижимым имуществом в целях проведения выставочно-ярмарочной торговли;

3) документ, подтверждающий согласование времени и места проведения выставочно-ярмарочной торговли с местным исполнительным органом соответствующей территории.

Внесение изменений и дополнений в уведомление о проведении выставочно-ярмарочной торговли производится организатором путем отзыва ранее представленного уведомления с одновременным представлением нового уведомления.

Обращаем внимание, что действие утвержденных Правил не распространяется на организацию и проведение выставок, которые не предусматривают реализацию товаров (предметов), демонстрируемых на данных выставках.

После введения в действие приказа от 13 февраля 2018 года приказ Министра финансов РК от 21 января 2015 года № 42 «Об утверждении Правил контроля за уплатой налога на добавленную стоимость по выставочно-ярмарочной торговле» признается утратившим силу.