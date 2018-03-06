Полиция Алматы объявила о масштабной отработке "Парковка"

В канун празднования Международного женского дня полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы.

Активизирована работа дорожно-патрульной полиции по выявлению нарушений правил дорожного движения, а также пресечению преступлений, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«Для такого крупного мегаполиса, как Алматы, особенно актуальны вопросы упорядочивания парковки транспортных средств. Как правило, аналогичные нарушения не единичны в местах массовой концентрации населения, а также в местах торговли. Для пресечения и выявления нарушений правил парковки, регламентируемых ст. 597 КРКобАП, в эти дни будут задействованы максимальные силы дорожно-патрульной полиции, а также полицейских эвакуаторов. Сегодня уже в первые часы проведения локальных рейдов, на проспекте Толе би, на участке от проспекта Сейфуллина до Байтурсынова, на пересечении улиц Тимирязева и Маркова, где дислоцирован сразу ряд социально значимых объектов, а также у автовокзала «Сайран» было выявлено свыше 40 фактов нарушений правил парковки, 28 автомашин водворены на специализированную штрафную стоянку», - сообщил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

В то же время спикер информировал, что с начала текущего года на дорогах Алматы силами дорожно-патрульной полиции выявлено 4 245 нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, в 122 эпизодах автолюбители припарковали свои машины в местах, отведенных для лиц с ограниченными возможностями. Общая сумма наложенного за данный вид правонарушения административного штрафа составляет 41 миллион 588 тысяч 470 тенге.

«Уважаемые жители и гости Алматы! Все мы, как участники дорожного движения, отчасти в ответе за дорожную обстановку в городе, и должны внести свою лепту в обеспечении дорожной безопасности. От этого зависит качество жизни наших родных и близких, а также наше общее благополучие. Департамент внутренних дел призывает начать соблюдение закона с самого себя, а затем требовать этого со своего окружения. Призываем не «закрывать глаза» на совершаемые у вас на виду правонарушения, а вовремя сигнализировать об этом посредством имеющихся площадок обратной связи в адрес акимата или полиции города. Тогда нам удастся заметно улучшить вопросы безопасности в целом и повысить ответственность каждого за свои поступки», - заявила, в свою очередь, официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

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