В частности, установлено, что бюджетная заявка включает в себя: 1) расчеты по видам расходов по каждой бюджетной программе администратора республиканских бюджетных программ, за исключением текущих административных расходов государственных органов, по которым определены лимиты в соответствии с частью третьей статьи 65-1 Бюджетного кодекса, с описанием влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ; 2) расчеты по видам расходов по каждой бюджетной программе администратора местных бюджетных программ, с описанием влияния заявленного финансирования на достижение показателей результатов бюджетных программ; 3) информацию о полученных и использованных связанных грантах по состоянию на 1 января текущего финансового года с обязательной разбивкой суммы связанных грантов по направлениям расходования; 4) информацию о полученных и использованных несвязанных грантах по состоянию на 1 января текущего финансового года; 5) прогноз поступлений и расходов денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении; 6) отчет по итогам мониторинга бюджетных инвестиционных проектов, включая целевые трансферты на развитие, по итогам первого квартала текущего финансового года; 7) пояснительную записку; 8) сводный перечень бюджетных программ и сводную таблицу расходов по текущим бюджетным программам и бюджетным программам развития, включающие базовые расходы и расходы на новые инициативы; 9) утвержденное на текущий год штатное расписание и проект штатного расписания на планируемый период центральных государственных органов, его ведомств, территориальных органов, подведомственных государственных учреждений, в том числе структурных подразделений центрального аппарата, ведомств и их территориальных органов; штатное расписание исполнительных органов, финансируемых из соответствующих местных бюджетов, и подведомственных им государственных учреждений в случае их изменения; 10) решение уполномоченной комиссии по рассмотрению вопросов привлечения в государственные органы иностранных работников и трудовые договоры, заключенные с иностранными работниками привлеченными в государственный орган Республики Казахстан; 11) проекты бюджетных программ по целевым трансфертам, согласованные с местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы, в случае выделения целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в областные бюджеты, бюджеты города республиканского значения, столицы, отчет о достигнутых прямых и конечных результатах за счет использования целевых трансфертов в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами); 12) проекты бюджетных программ по целевым трансфертам, согласованные с местными исполнительными органами района, в случае выделения целевых трансфертов на развитие из областного бюджета в районный (города областного значения) бюджет, в том числе целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, выделяемых в областные бюджеты и подлежащих дальнейшему распределению в районные бюджеты, отчет о достигнутых прямых и конечных результатах за счет использования целевых трансфертов в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами); 13) проекты бюджетных программ по целевым трансфертам, согласованные с аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, в случае выделения целевых трансфертов на развитие из районного (города областного значения) бюджета в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа, в том числе целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета, выделяемых в областные, районные бюджеты и подлежащих дальнейшему распределению в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа, отчет о достигнутых прямых и конечных результатах за счет использования целевых трансфертов в соответствии с бюджетными программами (подпрограммами); 14) проект нормативного правового акта, требующего дополнительных расходов или сокращения поступлений бюджета, в случае если администратор бюджетных программ предлагает разработать или внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты; 15) заключение Министерства юстиции Республики Казахстан о целесообразности разработки законопроектов и соответствия Перспективному плану законопроектных работ Правительства Республики Казахстан; 16) инвестиционные предложения с заключениями соответствующих экспертиз; 17) технико-экономическое обоснование бюджетного инвестиционного проекта, за исключением проектов, не требующих разработки технико-экономического обоснования, положительное заключение государственной или комплексной вневедомственной экспертизы предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) документации на строительство, положительное экономическое заключение по бюджетному инвестиционному проекту уполномоченного органа по государственному планированию; 18) положительное заключение на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства или бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера и положительное решение соответствующей бюджетной комиссии для планирования расходов первого года реализации проекта, договор государственно-частного партнерства подписанный и зарегистрированный в установленном законодательством Республики Казахстан порядке для планирования расходов на последующие годы реализации проекта; 19) положительное заключение уполномоченного органа по бюджетному планированию на проект перечня проектов государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации в части определения финансовой обеспеченности указанных проектов, в порядке определяемом Правилами реализации сервисной модели информатизации, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 129, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13282, и задание на проектирование информационно-коммуникационных услуг, утвержденное уполномоченным органом в сфере информатизации, при планировании расходов на проекты государственно-частного партнерства по сервисной модели информатизации, согласно подпункту 2) пункта 6 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об информатизации»; 20) стратегические документы развития юридических лиц, в случае планирования бюджетных инвестиций посредством участия государства в их уставном капитале; 21) информацию о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах субъектов квазигосударственного сектора с указанием источников финансирования (бюджетные, заемные, собственные и другие); 22) финансово-экономическое обоснование бюджетных инвестиций, осуществляемых посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, положительное экономическое заключение уполномоченного органа по государственному планированию по нему; 23) информацию по реализованным, реализуемым и планируемых к реализации инвестиционным проектам, планируемым к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц по форме, согласно приложению 18-1 к Правилам разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9938; 24) заключение межведомственной комиссии по рассмотрению целесообразности проведения исследований по темам, предлагаемым администраторами республиканских бюджетных программ; 25) заключение государственной научной и научно-технической экспертизы научных исследований по темам, предлагаемым администраторами республиканских бюджетных программ; 26) заключения отраслевых государственных органов по обоснованности и эффективности тем тематических исследований государственных органов и совместных исследований; 27) заключение уполномоченного органа по государственному планированию о целесообразности бюджетного кредитования по бюджетным программам, предлагаемым администратором бюджетных программ к реализации посредством бюджетного кредитования; 28) заключение экспертного совета в сфере информатизации при планировании администраторами бюджетных программ расходов на государственные закупки товаров, работ, услуг в сфере информатизации; 29) документ, подтверждающий согласие Главой Государства либо по его уполномочию с Администрацией Президента Республики на увеличение штатной численности администратора бюджетных программ; 30) предложения на оказание отдельных государственных услуг, реализацию бюджетных инвестиционных проектов и выполнение других задач, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности государства и (или) социально-культурного развития государства в форме государственного задания и положительные заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и антимонопольного органа; 31) решения попечительских советов автономных организаций образования при планировании расходов по бюджетной программе, направленной на вложение целевого вклада; 32) заключение межведомственной комиссии по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919, по лимитам финансирования и распределению (перераспределению) средств по направлениям Программы и по регионам, в том числе между администраторами республиканских бюджетных программ, при планировании расходов по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы; 33) заключение лизингодателя по экспертизе клинико-технического обоснования, технической характеристики и стоимости медицинской техники стоимостью свыше пятьдесят миллионов тенге и требующую унификации, при планировании расходов на приобретение медицинской техники; 34) другую необходимую информацию, запрашиваемую центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным органам по государственному планированию. По бюджетным инвестициям, направленным на реализацию особо важных и требующих оперативной реализации задач, представляются следующие документы: копия поручений Президента Республики Казахстан и (или) Премьер-Министра Республики Казахстан; расчет по обоснованию стоимости проекта в разбивке по годам; заключение администратора бюджетных программ на целесообразность реализации проекта; в случае необходимости другие документы, запрашиваемые центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию. Также введена новая норма о том, что администратор республиканских бюджетных программ по текущим административным расходам, планируемым по подпрограмме «Текущие административные расходы» детальные расчеты не составляет. Администратор республиканских бюджетных программ составляет формы сводного расчета расходов государственного учреждения по бюджетным программам (подпрограммам) и сводного расчета расходов администратора бюджетных программ по бюджетным программам (подпрограммам) (приложения 51 и 52) в которых указывается общая сумма по бюджетной подпрограмме «Текущие административные расходы» в соответствии с установленным лимитом текущих административных расходов на плановый период, включая средства сохраняемые при сокращении руководителем численности работников государственного органа, которые распределяются администратором республиканских бюджетных программ самостоятельно по спецификам экономической классификации расходов. Приказ вводится в действие после дня его государственной регистрации.