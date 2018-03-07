Аким Алматинской области провел прием 200 женщин в честь 8 Марта

Музыкальный подарок завершил праздничную встречу.

В торжественном приеме акима Алматинской области в честь 8 Марта, состоявшемся в великолепном Салтанат сарайы, приняли участие 200 женщин со всех районов и городов области, каждая из которых проявила себя в какой-либо сфере. Глава региона Амандык Баталов выразил слова поздравления и искренней признательности женщинам Жетысу, среди которых ветераны войны и труда, многодетные матери, общественные деятели и выдающиеся работники разных отраслей, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Обращаясь к участницам предпраздничной встречи с поздравительной речью, аким области Амандык Баталов отметил:

- Милые, дорогие женщины! Я рад приветствовать вас в преддверии чудесного весеннего праздника – Восьмое марта! Умело сочетая роль хранительницы домашнего очага с успешной карьерой, прекрасные женщины Жетысу, вносят весомый вклад в развитие и процветание нашего края. Это свидетельствует о том, что вы активны, открыты новым инициативам и оказываете всё возрастающее влияние на все сферы жизнедеятельности. Так пусть ваш дом всегда будет наполнен радостью, любовью и заботой родных и близких. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты, пусть в сердце каждой всегда живет весна! - сказал А.Баталов, проведя церемонию награждения.

По традиции глава региона вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма акима области женщинам, добившихся наибольших успехов в какой-либо сфере – медицине, образовании, спорте, бизнесе, журналистике. Подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» были награждены многодетные матери. Букеты весенних душистых цветов для каждой дополнили атмосферу праздника.

В ходе встречи выступили и представительницы прекрасной половины, которые поздравив всех с наступающим праздником, отметили успешное социально-экономическое развитие области и позитивные изменения в архитектурном облике города Талдыкорган. Среди выступающих проректор ЖГУ им.И.Жансугурова Лязат Еркинбаева, директор ТОО «Шығыс кен басқармасы» Зелина Катранова, начальник пресс-службы Департамента по делам обороны Жанар Амержанова, активистка немецкого этнокультурного центра Светлана Алмабекова, солист областной филармонии им.Суюнбая Асем Сембина.

Музыкальный подарок завершил праздничную встречу.

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