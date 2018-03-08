8 марта во многих регионах страны ожидаются метели

Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Жамбылской области ожидается местами туман, днем ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области возможна на дорогах гололедица, местами туман, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области - на дорогах гололедица, местами низовая метель, ветер 15-20, ночью порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.

Ночью в Карагандинской, Павлодарской областях - местами усиление ветра 15-20 м/с, с метелью.

В Костанайской, Акмолинской, днем в Южно-Казахстанской областях прогнозируют усиление ветра 15-20 м/с, местами туман.

В Актюбинской, Атырауской областях возможен местами туман, гололед, в Атырауской области усиление ветра 18 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской области ночью, в Кызылординской области днем местами гололед.

В Западно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях - местами туман.

В Алматы днем частично облачно, +4°.

В Астане днем ясно, - 14°.

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