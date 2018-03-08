Группа «Ленинград» выпустила новый клип о суперженщине
Главные роли исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.
Фото : скриншот8 марта 2018, 12:38
Группа «Ленинград» к празднику 8 марта выпустила клип на композицию «Не Париж», сообщает Zakon.kz.
Главные роли исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.
Юлия Александрова выступила в роли суперженщины, которая спасает от метеорита Землю, успевая при этом делать и домашние дела. В это время ее муж сидит дома со сломанной ногой, играет в компьютер, смотрит телевизор и ходит за пивом.
Автор сценария клипа: Федор Кан. Режиссер - Павел Сидоров.
Лидер группы Сергей Шнуров не появился в кадре.
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