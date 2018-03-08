Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Группа «Ленинград» выпустила новый клип о суперженщине

Главные роли исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.

Фото : скриншот8 марта 2018, 12:38

Группа «Ленинград» к празднику 8 марта выпустила клип на композицию «Не Париж», сообщает Zakon.kz.

Главные роли исполнили актеры Сергей Бурунов и Юлия Александрова.

Юлия Александрова выступила в роли суперженщины, которая спасает от метеорита Землю, успевая при этом делать и домашние дела. В это время ее муж сидит дома со сломанной ногой, играет в компьютер, смотрит телевизор и ходит за пивом.

Автор сценария клипа: Федор Кан. Режиссер - Павел Сидоров.

Лидер группы Сергей Шнуров не появился в кадре.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты