Голосом Димаша Кудайбергенова восхищаются в итальянской опере

В середине февраля Димаш Кудайбергенов принял участие в большом концерте, организованном телеканалом "CCTV" в честь Праздника весны - китайского Нового года.

Известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина восхитился голосом Димаша Кудайбергена, сообщает BNews.kz.

"Послушайте его голос и вы поймете, какой он потрясающий!", - написал комментарий в Instagram под публикацией видео из выступления Димаша в Китае.

Алессандро Сафина - известный итальянский тенор, создатель направления поп-опера. Родился известный оперный певец в Италии в 1963 году. Также совмещает и исполняет песни в других стилях и жанрах.

Стоит отметить, что Сафина считается одним из красивейших людей планеты, обгоняя в этом списке Шакиру и Одри Тату.

Напомним, в середине февраля Димаш Кудайбергенов принял участие в большом концерте, организованном телеканалом "CCTV" в честь Праздника весны - китайского Нового года.

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