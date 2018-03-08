Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В алматинский зоопарк везут невест

Ждут невест бегемот и тигр.

Фото : DreamWorks Animation8 марта 2018, 16:19

В алматинском зоопарке ждут невест бегемот Джамбо и тигр Урман, сообщает zakon.kz.

«Наши холостяки бегемот Джамбо и тигр Урман ждут невест! Бегемотиха Лотти скоро приедет из Франции. А Урман ждет красавицу Тайгу из Хабаровска», - сообщается на странице алматинского зоопарка в Instagram.

Бегемотиха Лотти скоро приедет к нам из Франции. А наш Урман ждет красавицу Тайгу из Хабаровска. Семья тигров будет участвовать в глобальной программе по сохранению Амурских тигров.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты