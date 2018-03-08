В алматинский зоопарк везут невест
Ждут невест бегемот и тигр.
Фото : DreamWorks Animation8 марта 2018, 16:19
В алматинском зоопарке ждут невест бегемот Джамбо и тигр Урман, сообщает zakon.kz.
«Наши холостяки бегемот Джамбо и тигр Урман ждут невест! Бегемотиха Лотти скоро приедет из Франции. А Урман ждет красавицу Тайгу из Хабаровска», - сообщается на странице алматинского зоопарка в Instagram.
Бегемотиха Лотти скоро приедет к нам из Франции. А наш Урман ждет красавицу Тайгу из Хабаровска. Семья тигров будет участвовать в глобальной программе по сохранению Амурских тигров.
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