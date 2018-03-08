Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Из банка Бельгии пропали миллиарды евро соратников Каддафи

На 4 счетах 29 ноября 2013 года находились 16,1 миллиарда евро.

Фото : Trouw8 марта 2018, 19:26

В 2013-2017 годах с ливийских счетов в бельгийском Euroclear Bank исчезли более 10 миллиардов долларов, сообщают Вести.ru.

Средства, контролируемые ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, были заморожены по решению ООН в 2011 году.

На 4 счетах 29 ноября 2013 года находились 16,1 миллиарда евро. Счета принадлежали Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Осенью 2017 года в ходе расследования дела об отмывании денег на счета планировалось наложить арест, но выяснилось, что на них осталось около 5 миллиардов евро.

Бельгия эти авуары не размораживала, следовательно, стоит вопрос о должном контроле


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты