Мешок с отрубленными человеческими руками найден в пригороде Хабаровска

Правоохранительные органы отрабатывают версию по которой человеческие конечности были найдены в результате утилизации биоматериала из медицинского учреждения.

На одном из участков протоки Бешенная была найдена человеческая рука. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила еще более чудовищную находку — мешок с 26 парами конечностей, сообщает DVHAB.RU.

Корреспонденты сайта Dvhab.ru связались с выпускником Дальневосточного государственного медицинского университета, чтобы он прокомментировал историю о страшной находке.

- Допускаю, что это останки людей из медицинского университета. Нужно смотреть, чтобы они были заформалированы. Если да, то точно. Определяется просто – присутствие едкого запаха, как формалин. Это могут быть останки лиц без определенного места жительства. Патологоанатомы должны либо закапывать в специальные биоямы на территории кладбища или на определенной территории ( принадлежащей учреждению), либо кремировать. Сотрудников университете — много, в их число входят и патологоанатомы. Лично моя версия то, что кремация требует затрат финансовых, а в условиях нашей экономической ситуации в России, выгоднее закопать, — Вадим К., медицинский сотрудник.

Рядом с останками были найдены бинты, бахилы. По сообщению источника, правоохранительные органы отрабатывают версию по которой человеческие конечности были найдены в результате утилизации биоматериала из медицинского учреждения.

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