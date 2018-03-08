Мама похищенной девушки записала видеообращение

Сделать видеообращение, по ее словам, вынудило бездействие властей.

Нурлыхан Рахимова, мама пятнадцатилетней Айгерим, которую, по ее словам похитили и удерживали несколько дней в закрытом помещении, записала видеообращение, сообщает zakon.kz.

Сделать видеообращение, по ее словам, вынудило бездействие властей.

Напомним, что 23 февраля этого года около 15-летняя Айгерим Рысбек пошла на свидание с парнем с которым познакомилась в Сети. Закончилось свидание тем, что он якобы засунул ее в машину, увез в неизвестном направлении и удерживая несколько дней насиловал вместе с сообщниками.

По словам Нурлыхан Рахимовой, она в течении трех дней своими силами пыталась найти Айгерим.

- После неудачного поиска мы вынуждены были обратиться в УВД Жетысуского районо г Алматы. Сотрудники данного УВД можно сказать, почти не реагировали на наше обращение. После этого мы вынуждены были обратиться в прокуратуру и в СМИ. После ряда материалов в СМИ ДВД города, спустя (!) 12 дней нашли нашу Айгерим. Мою дочь в тот день злоумышленники (их несколько) насильно увезли в неизвестном направлении и держали в темной комнате. При этом обращались жестоко и насиловали. Следы побоев и синяки на теле и в голове Айгерим тому доказательства.

Однако, по словам матери, в ДВД г Алматы мало того, что не могли долго (12 дней) найти Айгерим, но еще и сказали, что якобы она сама ушли из дома и не хотела возвращаться. Нурлыхан Рахимова отрицат эту версию и требует разбирательства.

- Нам говорят, что ведется следственные мероприятие по данному делу, при этом с нами никто не связывается. Такое ощущение, что ДВД считает,что Айгерим нашлась и это самое главное. Мы считаем, что в этом деле очень много «странных» моментов, - говорит мама.

Нурлыхан Рахимова заявила, что вынуждена обратится к партии «Нур отан», к руководителям всех правоохранительных органов, МВД РК, ГП РК, Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, Уполномоченному по правам детей З. Балиевой, всем СМИ взять дело на правовой и общественный контроль.

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