Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ЗКО закрыли дорогу на границе с Россией

Причинами закрытия дороги послужили снег, метель и ограничение видимости.

Фото : armenpress.am8 марта 2018, 20:58

В Западно-Казахстанской области закрыт участок автодороги Уральск–граница Российской Федерации, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казахавтодор".

Закрыты с 4 по 104 километры автодороги – до границы с Россией.

Причинами закрытия дороги послужили снег, метель и ограничение видимости. Ограничение распространяется на все типы автотранспортных средств.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты