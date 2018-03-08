В ЗКО закрыли дорогу на границе с Россией
Причинами закрытия дороги послужили снег, метель и ограничение видимости.
Фото : armenpress.am8 марта 2018, 20:58
В Западно-Казахстанской области закрыт участок автодороги Уральск–граница Российской Федерации, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казахавтодор".
Закрыты с 4 по 104 километры автодороги – до границы с Россией.
Причинами закрытия дороги послужили снег, метель и ограничение видимости. Ограничение распространяется на все типы автотранспортных средств.
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