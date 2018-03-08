В ЗКО закрыли дорогу на границе с Россией

Причинами закрытия дороги послужили снег, метель и ограничение видимости.

В Западно-Казахстанской области закрыт участок автодороги Уральск–граница Российской Федерации, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казахавтодор".

Закрыты с 4 по 104 километры автодороги – до границы с Россией.

Причинами закрытия дороги послужили снег, метель и ограничение видимости. Ограничение распространяется на все типы автотранспортных средств.

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