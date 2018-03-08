Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне
Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.
Фото : 8 марта 2018, 21:48
Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается в четверг на сайте регулятора.
Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.
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