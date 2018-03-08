Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Фото : 8 марта 2018, 21:48

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается в четверг на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты