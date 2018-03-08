Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне

Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ.

Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, сообщается в четверг на сайте регулятора.

Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

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