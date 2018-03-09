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В соцсетях появилось видео досмотра машин в поисках сбежавшего Токмади

Видео опубликовано в Инстаграме на странице kris_p_almaty.

Фото : 9 марта 2018, 00:50

Задержанный по обвинению в вымогательстве и убийстве казахстанский бизнесмен Муратхан Токмади сбежал.

На данный момент все выездные пути из города - в сторону Алматы и Шымкента - перекрыты.

В Инстаграме, на странице kris_p_almaty, опубликовано видео досмотра машин полицейскими.


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