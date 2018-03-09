Названа новая опасность жизни в мегаполисах

Ранее предполагалось, что причиной кожных заболеваний может быть загрязнение воздуха.

Население мегаполисов чаще, чем те, кто живет в деревнях, страдают от кожных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из нескольких научных лабораторий в Южной Корее. Результаты их исследования публикует журнал Science Advances, передает РИА Новости.

Ранее предполагалось, что причиной кожных заболеваний может быть загрязнение воздуха. Однако вызывающий эти болезни механизм ясен не до конца.

Исследователи проанализировали жизнь микроорганизмов, обитающих в коже человека, взяв анализы у 231 женщины, проживающих в пяти городах Китая. Три города считаются большими, два других — мегаполисами.

Выяснилось, что у жителей мегаполисов микроорганизмов на коже гораздо меньше, чем у тех, кто живет в больших городах. Соответственно, чем больше микроорганизмов обитает на коже, тем ниже риск заболеть дерматитом.

Ранее стало известно, что дерматологи из Северо-Западного университета в Иллинойсе, США, нашли способ омолодить лицо без помощи дорогостоящей косметики и пластических хирургов. Для этого достаточно по полчаса в день заниматься мимической гимнастикой. Специалисты составили 20-недельную программу "зарядки для лица". Результаты обнадежили ученых, при том что исследование носило пробный характер и его результаты требуют проверки на большей группе участников.

РИА Новости https://ria.ru/science/20180309/1516030733.html

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!