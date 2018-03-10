Официальный гимн чемпионата мира 2018 года по футболу представили на YouTube

Американский певец Джейсон Деруло (Jason Derulo) выложил на своей странице в YouTube песню Colors. Композиция станет официальным гимном чемпионата мира 2018 года по футболу, сообщает Лента.ру.

Как пишет британская The Sun, исполнитель выложил сингл на видеохостинге на неделю раньше, чем он появится в продаже по всему миру — официально премьера песни состоится 16 марта.

Деруло исполнит Colors на церемонии открытия чемпионата 14 июня.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России, финал состоится 15 июля.