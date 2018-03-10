В соответствии с пунктом 3 статьи 7, со статьей 5-1 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании» и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» утверждены:

1) форма межстрановой отчетности согласно приложению 1 к приказу;

2) Правила заполнения межстрановой отчетности согласно приложению 2 к приказу;

3) форма заявления об участии в международной группе согласно приложению 3 к приказу;

4) Правила заполнения заявления об участии в международной группе согласно приложению 4 к приказу.

В частности, Межстрановая отчетность (далее - отчетность) за отчетный финансовый год представляется в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - орган государственных доходов) материнской компанией международной группы, являющейся резидентом Республики Казахстан, либо уполномоченным участником международной группы (в случае предоставления материнской компании международной группы участнику международной группы соответствующих полномочий), не позднее 12 месяцев, следующих за отчетным финансовым годом.

В случае получения участником международной группы, в которой материнская компания международной группы является нерезидентом, требования органа государственных доходов о представлении отчетности, участник международной группы представляет отчетность в орган государственных доходов не позднее 12 месяцев со дня получения такого требования.

Отчетность представляется в электронном виде, допускающем компьютерную обработку информации, посредством системы органа государственных доходов и заверяется электронной цифровой подписью, за исключением случая, предусмотренного частью третьей пункта 1 статьи 7-3 Закона.

Дата представления отчетности в орган государственных доходов является дата принятия центральным узлом системы приема и обработки налоговой отчетности органа государственных доходов, указанная в уведомлении о предоставлении отчетности.

В случае если последний день срока представления отчетности приходится на нерабочий день, срок представления переносится на следующий рабочий день.

В случаях отсутствия программного обеспечения либо обнаружения технических ошибок в программном обеспечении органа государственных доходов, участник международной группы может представить отчетность на бумажном носителе.

5. Отчетность считается непредставленной, если:

1) не представлена в срок, установленный настоящими Правилами;

2) не соответствует установленной форме;

3) не указан или неверно указан идентификационный номер;

4) не указан финансовый год;

5) отсутствует или недостоверна электронная цифровая подпись.

6. Если отчетность представлена:

1) в явочном порядке на бумажном носителе - составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращается участнику с отметкой органа государственных доходов;

2) по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе - участник получает уведомление почтовой или иной организации связи;

3) в электронном виде - участник получает уведомление о принятии или непринятии отчетности системой органа государственных доходов.

Отчетность представляется на казахском или русском языке. В случае, если материнская компания международной группы является нерезидентом Республики Казахстан, отчётность может быть представлена на английском языке.

Финансовые показатели отчетности указываются в валюте, в которой материнская компания международной группы составляет консолидированную финансовую отчетность.

В случае если участник международной группы составляет финансовую отчетность в валюте, отличной от валюты, указанной в части первой настоящего пункта, то финансовые показатели такого участника международной группы пересчитываются в валюту составления консолидированной финансовой отчетности с применением среднеарифметического рыночного курса обмена валюты, определенного в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

При отсутствии у участника международной группы в отчетном периоде международных деловых операций, отчетность в орган государственных доходов не представляется.

Отчетность, содержащая сведения, составляющие государственные секреты в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 марта 1999 года «О государственных секретах», представляется в части, не содержащей сведений, составляющих государственные секреты.

В случае обнаружения участником международной группы неполноты сведений, неточностей либо ошибок в заполнении представленной отчетности такой участник обязан представить скорректированную отчётность с учетом обновлённой информации за финансовый год, к которому относятся данные изменения и дополнения, до начала проведения проверки по вопросам трансфертного ценообразования.

При этом сроки по представлению отчётности, указанные в пункте 2 настоящих Правил, не распространяются на представление скорректированной отчётности.

Положение Правил распространяются на отчетность, представляемую за период с 1 января 2016 года до 1 января 2019 года.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.