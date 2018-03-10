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Илон Маск показал подземный скоростной электробус

Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час).

Фото : скриншот10 марта 2018, 13:26

Бизнесмен, владелец Space X и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса, пишет Лента.ру.

Разработкой нового городского общественного транспорта занимается еще одна компания Маска The Boring Company. Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час). В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

По словам бизнесмена, подземный электробус будет отличаться от метро. Проект The Boring Company предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место, в то время как прокладка линий метро требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.


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