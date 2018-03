Илон Маск показал подземный скоростной электробус

Бизнесмен, владелец Space X и Tesla Илон Маск показал концепт подземного электробуса, пишет Лента.ру.

Разработкой нового городского общественного транспорта занимается еще одна компания Маска The Boring Company. Предполагается, что электробус будет двигаться в тоннелях под землей со скоростью до 150 миль в час (241 километра в час). В комментариях Маск пояснил, что машина будет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.

