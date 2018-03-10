ФК «Шахтер» подписал чешского полузащитника

Профессиональную футбольную карьеру Эгон начинал в 2011 году в чешской «Теплице».

Состав карагандинского «Шахтера» пополнился 27-летним чешским полузащитником Эгоном Вухом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на shakhter.kz.

Профессиональную футбольную карьеру Эгон начинал в 2011 году в чешской «Теплице». В 2015 году перешел в пльзеньскую «Викторию», после защищал цвета футбольного клуба «Слован» (г. Либерец).

В летнее трансферное окно 2017 года стал игроком костанайского «Тобола». Также выступал за молодежную сборную Чехии.

Клубная карьера:

2011-2015 гг. «Теплице» (Теплице, Чехия)

2015-2017 гг. «Виктория» (Пльзень, Чехия)

2016-2017 гг. «Слован» (Либерец, Чехия)

2017 г. «Тобол» (Костанай, Казахстан).