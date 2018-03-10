"Казахский Месси" дебютировал за "Уфу" в российской премьер-лиге

Это произошло в матче с "Анжи".

"Казахский Месси" Еркебулан Сейдахмет дебютировал за "Уфу" в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 22-го тура РФПЛ с "Анжи" проходит в Уфе. Казахстанский нападающий вышел на поле в начале второго тайма, заменив после перерыва Кехинде Фатаи.

Отметим, что Сейдахмет уже входил в заявку "Уфы" во встрече 22-го тура молодежного первенства чемпионата России против "Анжи", а также в матче 21-го тура российской премьер-лиги против московского "Динамо", но оба раза на поле так и не вышел.

Напомним, 18-летний Сейдахмет в феврале подписал долгосрочный контракт с "Уфой". В РФПЛ он заявлен под десятым номером, а на его спине будет написано "Еркош".