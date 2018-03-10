Месси показал первое фото своего третьего сына

Футболист "Барселоны" Лионель Месси показал фотографию своего третьего сына. Снимок опубликован в официальном аккаунте спортсмена в "Инстаграме".

— Добро пожаловать, Чиро! Благодарю Бога за то, что всё прошло успешно. У мамы и сына всё отлично. Мы очень счастливы! — подписал фотографию футболист.

Напомним, что у спортсмена уже есть двое сыновей — Маттео и Тиаго.

Ранее стало известно, что Месси не будет участвовать в игре против "Малаги" из-за рождения третьего ребёнка.