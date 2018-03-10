После выхода Сейдахмета на поле "Уфа" забила три гола и одержала победу в РФПЛ

Этот матч стал для казахстанца дебютным в российской премьер-лиге.

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет в составе "Уфы" одержал победу в дебютном для себя матче российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 22-го тура РФПЛ против "Анжи" прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Стоит отметить, что в первом тайме на табло горели нули, и все голы "Уфы"были забиты после перерыва, когда "казахский Месси" вышел на поле, заменив Кехинде Фатаи. При этом Сейдахмет поучаствовал во втором и третьем голах, а под конец матча заработал желтую карточку. За 2,5 минуты до финального свистка казахстанский форвард был заменен.

Напомним, 18-летний Сейдахмет в феврале подписал долгосрочный контракт с "Уфой". В РФПЛ он заявлен под десятым номером, а на его футболке написано "Еркош".